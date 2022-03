Geblesseerde Martens ziet Barça winnen bij Real Madrid

Halverwege de wedstrijd leidde Real nog met 1-0. Olga Carmona had de thuisploeg al na acht minuten op voorsprong gezet. Alexia Putellas maakte kort na rust gelijk uit een penalty, waarna Claudia Pina FC Barcelona in de 81e minuut op voorsprong zette. Pina kreeg de bal op zo’n tien meter van het doel voor haar voeten en haalde diagonaal uit. Diep in blessuretijd maakte captain Putellas er ook nog 1-3 van.

FC Barcelona won vorig jaar de Champions League door Chelsea in de finale te verslaan. De return in Barcelona is volgende week woensdag.

PSG doet goede zaken tegen Bayern

De vrouwen van Paris Saint-Germain hebben zich eveneens een goede uitgangspositie verschaft. De uitwedstrijd tegen Bayern München, in de Allianz Arena, werd met 1-2 gewonnen.

De Franse aanvalster Marie-Antoinette Katoto zette PSG na twintig minuten op voorsprong en in de 71e minuut maakte ze er 0-2 van. De Duitse Klara Bühl deed vlak voor tijd nog wat terug, maar Bayern wist niet meer gelijk te maken. Oranje-international Lineth Beerensteyn bleef de hele wedstrijd op de bank bij Bayern.

Paris Saint-Germain en Bayern reikten vorig seizoen beide tot de laatste vier van de Champions League. De return in Parijs is volgende week woensdag.