Het recept voor Marseille: Feyenoord speelt ook FC Utrecht kapot

Voetbal

Liverpool blijft in spoor City na winst in verhitte Merseyside-derby

Liverpool heeft stadgenoot Everton in de Premier League met 2-0 verslagen. In de derby, met in de eerste helft weinig kansen, zorgden treffers van Andrew Robertson en Divock Origi voor de belangrijke overwinning voor Liverpool in de Engelse titelstrijd. De achterstand van de ploeg van trainer Jürgen...