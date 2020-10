Curieuze ontsnapping AC Milan in Europa League

De Italiaanse club van de Zweedse vedette Zlatan Ibrahimovic, die nog niet speelklaar is na een besmetting met het coronavirus, wist in Portugal bij Rio Ave na een lange en curieuze reeks van strafschoppen alsnog de groepsfase te bereiken: 8-9.

Na de reguliere wedstrijd van negentig minuten was de stand 1-1. In de verlenging kwam Rio Ave op voorsprong (2-1). In de extra tijd van het tweede deel van de verlenging benutte Hakan Calhanoglu een strafschop, waardoor AC Milan van 11 meter toch nog een kans op kwalificatie kreeg.

Na een reeks van veertien trefzekere penalty's (7-7) faalde eerst Lorenzo Colombo namens de Italiaanse ploeg. Daarna miste echter ook Nelson Monte voor de thuisclub. Bij een stand van 8-8 gingen ook doelman Gianluigi Donnarumma (AC Milan) en Pawel Kieszek in de fout.

Tottenham Hotspur heeft zich overtuigend geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. De Londense ploeg versloeg in de play-offs op eigen veld Maccabi Haifa met ruime cijfers: 7-2. Bij de rust leidde de thuisclub al met 4-1.

Harry Kane, Lucas Moura, met een assist van Steven Bergwijn en Giovani Lo Celso (twee) brachten in de eerste helft de treffers van de Spurs op hun naam. Voor de bezoekers kwam de Nederlandse aanvaller Tjaronn Chery op fraaie wijze tot scoren (1-1). Na de pauze voerden Kane (twee) en invaller Dele Alli de score verder op.

Rangers, dat Willem II in de derde voorronde uitschakelde, plaatste zich ten koste van Galatasaray voor de groepsfase: 2-1. Bij de bezoekers ging aanvaller Ryan Babel in de 65e minuut naar de kant. Ploeggenoot Ryan Donk bleef op de bank.

Spits Ricky van Wolfswinkel werd met FC Basel op eigen veld door CSKA Sofia uitgeschakeld: 1-3. Ook Wout Weghorst redde het niet met VfL Wolfsburg: 2-1 bij AEK in Griekenland.