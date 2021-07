Ryan Gravenberch legt lat hoog bij Ajax: ’Ik ben nu talent af’

De atletische Ryan Gravenberch op de training in het Oostenrijkse Bramberg am Wildkogel. Ⓒ ANP/HH

BRAMBERG AM WILDKOGEL - Ryan Gravenberch (19) boorde de hoop van de Europese topclubs, die hem deze zomer al wilden inlijven, de grond in. Het pareltje van Ajax verkondigde direct na het behalen van de landstitel nog minimaal een seizoen in Amsterdam te blijven. De kans dat het tevens zijn laatste jaar is, lijkt gezien zijn contractsituatie groot.