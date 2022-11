Messi drukt Argentinië in rol van underdog: ’Brazilië, Frankrijk en Engeland favoriet’

De 35-jarige Argentijn die waarschijnlijk zijn laatste WK speelt, verwacht niet dat een outsider wereldkampioen gaat worden. „Als je het over de kanshebbers hebt, praat je altijd over dezelfde teams”, aldus Messi. „Als ik er een paar moet noemen die boven de rest uitsteken dan denk ik dat Brazilië, Frankrijk en Engeland iets beter zijn dan de andere.”

Over de eigen kansen is Messi terughoudend. „We hebben een zeer goede ploeg die gretig is, maar we denken stapje voor stapje. We weten dat WK-groepsfases niet gemakkelijk zijn”, zegt Messi, die het met de Argentijnse equipe opneemt tegen Saoedi-Arabië, Mexico en Polen. Messi vindt dat Argentinië onder coach Lionel Scaloni een goed op elkaar ingespeelde ploeg heeft die vorig jaar de Copa América won. „We kennen elkaars eigenschappen en weten wat het beste is voor ieder moment.”

Argentinië speelt woensdag in Abu Dhabi nog een oefenwedstrijd tegen de Verenigde Arabische Emiraten, voordat op dinsdag 22 november het eerste WK-duel met Saoedi Arabië op de agenda staat. Argentinië won het WK al eens in 1978 en 1986. In 2014 verloren de Argentijnen met Messi de finale van Duitsland.