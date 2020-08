Max Verstappen heeft nog meer in petto: ‘Blijft een verrassing’

De Red Bull-coureur, die in Engeland zijn negende Grand Prix-zege boekte, vroeg onder meer aan zijn engineer Gianpiero Lambiase of hij wel goed gehydrateerd had tijdens de race en of hij zijn ‘zweterige handjes’ wel desinfecteerde. Komend weekeinde staat een race in Barcelona op het programma.

Op de vraag of hij al wat nieuwe berichten voor de boordradio heeft bedacht, antwoordt Verstappen: ,,Dat blijft nog even een verrassing, maar ik denk dat we er wel mee door moeten gaan”, aldus de 22-jarige Nederlander, die tijdens de race ook al snel zei dat hij niet als een omaatje achter de Mercedes-coureurs wilde blijven rijden. ,,Die had ik niet van te voren bedacht, maar kwam er gewoon uit toen ik aan het rijden was en wilde pushen.”

In Barcelona wordt het komend weekeinde opnieuw warm. Bandenleverancier Pirelli voorspelt al de zwaarste race ooit voor het rubber op het Circuit de Catalunya, waar normaal in het voorjaar wordt geracet.

,,We zullen zien hoe competitief we zijn in vergelijking met Mercedes en hoe de temperaturen impact hebben op iedereen”, aldus Verstappen.

,,Het circuit in Barcelona is net als Silverstone ook vrij zwaar op de banden, dus ik weet nog niet precies hoe ze het uithouden in de hitte. Veel is nog ongewis, aangezien we daar normaal eerder in het jaar racen. Ik kijk er in ieder geval erg naar uit en na de overwinning van afgelopen weekeinde ben ik enthousiast om weer terug de baan op te gaan.”

