Ten Hag content: ’Maar dat kan natuurlijk niet op dit niveau’

„Heel content, maar we zijn er nog niet. We hebben nog steeds een punt nodig”, zei de oefenmeester tegenover de camera van Veronica. „We hebben hier een uitstekende prestatie neergezet, ook in de uitvoering. Al verliezen we op sommige momenten wel de concentratie, en dat kan niet op dit niveau. Het was soms onnodig hectisch. Dan gaan we lange ballen spelen en in de tegenaanval die we om de oren krijgen, staan we dan niet goed.”

Ten Hag zag dat Lille in de omschakeling het veld over vloog richting het doel van André Onana. „Zij hadden daar zoveel tempo inzitten, dat je het hoofd koel moet houden en lang aan de bal moet blijven. Toen Noussair Mazraoui die overtreding maakte met al een gele kaart op zak, heb ik Edson Alvarez en Razvan Marin meteen de dug-out uit gestuurd voor de warming-up. De situatie vroeg duidelijk om een wissel.”

Over het gelegenheidsduo centraal in de verdediging, Perr Schuurs en Lisando Martinez, was de trainer ook tevreden. „Natuurlijk valt er wat op aan te merken, maar Schuurs speelde uitstekend. En die pass van Hakim Ziyech op Quincy Promes bij die tweede goal... Dat is topkwaliteit. Dat kun je er bij een speler niet inbrengen, dat heb je gewoon. De passer en de ontvanger moeten een goede klik hebben, wil zo’n goal vallen. De pass moet op tijd en scherp zijn, en de loopactie ook. Dat kun je ze niet leren.”