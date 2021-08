Roger Schmidt kan Lorenzo Insigne en PSV niet verenigen

De ondertoon was serieuzer. Schmidt verklaarde dat er nog wel wat nieuwe spelers moeten komen wil PSV mee kunnen dingen naar de prijzen. Zeker in de combinatie met Europees voetbal wordt er veel van zijn jonge spelers gevraagd. Een tweede spits staat hoog op de prioriteitenlijst. „We hebben nog wel wat meer spelers nodig die op topniveau kunnen acteren”, zei Schmidt. „Daar zal de huidige spelersgroep blij mee zijn. Want dat maakt de kans op succes groter.”

PSV begint met een ander gevoel aan de competitie die door Schmidt het ’dagelijkse werk’ werd genoemd. „Normaal ben je zes weken bezig om het elftal klaar te stomen. Met al die Europese wedstrijden overheerst nu het gevoel dat het al begonnen is.”

Roger Schmidt met Denzel Dumfries. Ⓒ HH/ANP

Denzel Dumfries

Schmidt is blij dat Denzel Dumfries zijn transfer naar Internazionale te pakken heeft. „Het was een wens van hem om daar heen te gaan. Inter is een grote club die in de Champions League speelt. Denzel heeft veel voor PSV betekend. Ik ben blij voor hem en wens hem het beste”, aldus Schmidt

Eerder vertrokken Donyell Malen en Pablo Rosario bij PSV, dat zich zelf versterkte met doelman Joël Drommel en verdedigers Ramalho en Philipp Mwene. PSV is nog niet klaar op de transfermarkt, maakte Schmidt duidelijk. „We moeten onze selectie versterken als we onze doelen willen halen. Zeker als we de Champions League of de Europa League ingaan en voor de titel willen spelen. Dan heb je meer spelers van topniveau nodig. Daar werken we aan. We hebben nog drie weken om spelers te halen. Intern weten we wat we nodig hebben en voor welke opties en transfers we willen gaan.”