Dit zijn de grootste plussen en minnen van de Bundesliga

Davy Klaassen wacht met Werder Bremen nog een hels karwei om zich te verzekeren van nog een jaar Bundesliga. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - De Bundesliga was de voorloper in Europa bij het hervatten van de competitie zonder publiek in coronatijd. Na vier complete speelronden is het tijd voor een tussenbalans. Telesport zet de voornaamste plussen en minnen op een rijtje.