VIDEO Valpartij door fan treft Jumbo: Van Hooydonck met hoofd tegen asfalt

Zaterdag klaagde het peloton nog dat het publiek op de Joux Plane veel te dichtbij de renners stond en onvoorzichtig was. Nog geen dag later hebben de renners opnieuw reden tot klagen. Net als zaterdag ging dus een groot deel van het peloton al vroeg tegen de vlakte. Toen leek een olievlek de oorzaak, vandaag is de oorzaak een stuk minder toevallig.

Tekst gaat verder onder de tweet

Tijdens een passage langs een Frans dorpje stond een toeschouwer ver voor de hekken met zijn arm lang uitgestrekt, om toch maar die perfecte selfie te kunnen nemen. Dat ging volledig mis: Kuss, de trouwe klimluitenant van Jonas Vingegaard en de nummer 6 in de stand, knalde rechts tegen de uitgestrekte arm van de man.

In zijn val nam de Amerikaan zijn ploegmaat Van Hooydonck mee. Dat zette het domino-effect verder in, waarna meerdere renners tegen de vlakte gingen. Opnieuw leek het een heus slagveld, maar in tegenstelling tot zaterdag hoefde de rit niet geneutraliseerd te worden en kon iedereen vrij snel terug de fiets op. Zelfs Van Hooydonck, hoewel die met zijn achterhoofd keihard tegen het asfalt knalde en even groggy bleef liggen: gered door zijn helm...