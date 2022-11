Van Empel ondanks pech op indrukwekkende wijze naar goud op EK veldrijden

Ondanks alle Nederlandse topfavorieten maakte de Hongaarse Kata Blanka Vas het mooie weer in de eerste ronde. Alleen de in bloedvorm verkerende Fem van Empel kon haar bijbenen. Van Empel kreeg echter kort daarna pech en moest terug naar de even eerder gepasseerde ingang van de materiaalpost. Hierdoor verloor ze ongeveer een halve minuut op Vas.

De leider kreeg even later het gezelschap van Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema. In de vierde omloop wist ook Van Empel zich weer vooraan te melden na een knappe comeback. Vervolgens reed ze de andere drie een voor een eraf. Nog voor het ingaan van de laatste ronde reed ze solo en was de vogel gevlogen. Solo kwam ze over de streep. Alvarado greep het zilver, het brons was voor Vas, die Betsema afhield en daarmee een Nederlands podium voorkwam.

Juniorensucces

De Nederlandse tiener Lauren Molengraaf heeft de eerste titel veroverd bij de EK veldrijden in de Belgische stad Namen. De 17-jarige Molengraaf was de sterkste in de wedstrijd bij de junioren. De Nederlandse reed in de laatste ronde weg bij de Italiaanse Valentina Corvi (zilver) en Xaydee Van Sinaey uit België (brons).

De mannenwedstrijd start zondag om 15.00 uur.

Bij de EK van vorig jaar op en rond de VAM-berg in Drenthe gingen vier van de zes Europese titels naar Nederland. Lars van der Haar en Lucinda Brand zegevierden bij de elite, Ryan Kamp en Shirin van Anrooij bij de beloften. Molengraaf volgt de Britse Zoe Bäckstedt op als Europees kampioene bij de junioren.