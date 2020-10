Extra coronatests moeten Giro d’Italia naar finish in Milaan helpen

Maandag werden op de rustdag twee renners, Steven Kruijswijk en de Australiër Michael Matthews, en zes begeleiders positief bevonden. Op de tweede rustdag volgen maandag nieuwe tests, maar de komende dagen zullen er ook speekseltests worden afgenomen. Dat zei David Lappartient, de voorzitter van de internationale wielrenunie UCI, woensdag in een gesprek met Belgische media.

„Ik wil heel graag dat de Giro op 25 oktober aankomt in Milaan”, legde Lappartient uit. „Maar de positieve resultaten op de eerste rustdag hebben ons er nog eens op gewezen dat we de strijd tegen Covid-19 niet mogen laten verslappen. De regels van 1,5 meter afstand en de sanitaire protocols moeten gerespecteerd worden. We hebben na overleg met de teams onze veiligheidsmaatregelen opgeschroefd.”

Maandag zullen weer de gebruikelijke PCR-tests plaatsvinden, maar eerst zijn er de speekseltests. Lappartient: „Wie daarbij positief test, zal nog een extra PCR-test ondergaan. Zo willen we positieve gevallen snel uit het peloton halen, voordat een grote besmetting kan plaatsvinden.”

