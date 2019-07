Curaçao daagt Nederlands elftal uit

Bicentini, geboren en getogen in Nijmegen, gooide twee jaar geleden al eens een balletje op bij KNVB „Dat was nadat we de Carribean Cup hadden gewonnen en we ons voor de eerste keer hadden geplaatst voor de Gold Cup. Die wedstrijd leeft enorm op het eiland en in de Curaçaose gemeenschap in Nederland. Maar van een treffen is het jammer genoeg nog niet gekomen.”

Door de recentelijke verrichtingen tijdens de Gold Cup zou ’Zeist’ eens goed moeten nadenken over een ontmoeting, zegt Bicentini: „Het liefst in Nederland, in De Kuip. Er wonen honderdduizend Antillianen in Nederland en gezien de banden tussen Nederland en Curaçao zal de wedstrijd snel zijn uitverkocht.”

Curaçao zal volgens Bicentini een meer dan volwaardige tegenstander zijn voor Oranje, voorspelt de bondscoach. „We hebben een heel acceptabel elftal, dat mag inmiddels wel duidelijk zijn. Het is een mooi affiche, we zullen zeker niet met 10-0 worden weggetikt. Als wij niet het vermogen hebben om er een redelijke wedstrijd van te maken, zou ik niet eens tegen Nederland willen spelen.”

Bekijk ook: Helden van Curaçao geloven in WK Qatar 2022

Titelverdediger Amerika wist na afloop van de benauwde 1-0 zege in Philadelphia niet hoe snel het Curaçao moest vastleggen voor een oefenduel. Bicentini: „Zij zijn notabene een regelmatige gast op het WK. Maar in de tweede helft gingen ze 5-3-2 tegen ons spelen, gingen ze de 1-0 verdedigen. Wij hadden 58 procent balbezit en kregen tweemaal zoveel corners. Dat zegt genoeg over onze kracht.”