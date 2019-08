Dieptepunt voor tennisser Robin Haase

Robin Haase wordt in Montéal al in het kwalificatietoernooi uitgeschakeld. Ⓒ USA Today Sports

Tennisser Robin Haase is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van Montréal te bereiken. De Nederlander verloor in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi van Kwon Soon-woo uit Zuid-Korea: 6-7 (4) en 6-7 (3).