Weer ploeggenoot van De Ligt met corona

Matthijs de Ligt en de andere ploeggenoten van Dybala zitten thuis in isolatie. Bij hen is het virus niet gevonden. Oriana, de partner van Dybala, is wel besmet.

"Hallo iedereen. Ik wil jullie op de hoogte stellen dat we de resultaten van de COVID-19-test hebben ontvangen. Zowel Oriana als ik heeft positief getest", schrijft Dybala op Instagram. "Gelukkig voelen we ons goed, dank voor jullie berichten."