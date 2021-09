Primoz Roglic wint Ronde van Spanje voor derde jaar op rij

In de afsluitende tijdrit verdedigde de kopman van Jumbo-Visma een comfortabele marge van 2 minuten en 38 seconden en dat deed hij met verve. De 31-jarige Sloveen ging als snelste over de finish. Het was zijn vierde etappezege in deze Vuelta.

Roglic treedt in de voetsporen van de Zwitser Tony Rominger en de Spanjaard Roberto Heras die de Ronde van Spanje ook drie keer achter elkaar wisten te winnen. Rominger deed dat van 1992 tot en met 1994 en Heras van 2003 tot en met 2005.

Roglic kan terugkijken op een mooi wielerjaar. Eerder deze zomer snelde hij in Tokio naar goud op de olympische tijdrit.