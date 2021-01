Ryan Gravenberch vraagteken voor bekerduel Ajax: ’Ik heb er al jaren last van’

„Ik heb al jaren last van mijn onderrug”, vertelde de 18-jarige Amsterdammer. „Maar in de eerste helft werd het nu erger en erger. Daarom heb ik in de rust om een wissel gevraagd. Als ik door had gespeeld, zou het nog erger worden en ben ik er misschien langer uit. Ik wil er zo snel mogelijk vanaf, maar het komt steeds terug. Het gaat langzaam weg en dan komt het weer op. De laatste weken heb ik er meer last van en nu was het de druppel.”

Gravenberch is niet het enige vraagteken bij Ajax voor het bekerduel met AZ. Ten Hag wisselde tegen Feyenoord ook Noussair Mazraoui, Sébastien Haller en Antony omdat ze niet meer fit waren. Hij hoopt dat Neres woensdag in Alkmaar voor het eerst sinds begin december weer wat minuten kan maken. „Als we tegen Feyenoord met 3-0 waren voor gekomen, dan had ik hem nu al gebracht”, zei hij. „Want we hebben hem nodig.”

Bekijk ook: Zwaarbevochten zege Ajax in spannende Klassieker tegen Feyenoord

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie