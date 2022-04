FC Twente neemt Michal Sadilek definitief over

Video

Derksen gelooft appje Gerschtanowitz niet: ‘Ging om geld verdienen’

Wilfred Genee kreeg een appje van presentator Winston Gerschtanowitz, die afgelopen week in opspraak raakte omdat hij mogelijk veel geld kan verdienen aan het investeren in een goed doel. Johan Derksen is niet te spreken over het verhaal van Gerschtanowitz.