Japan profiteert van blunders Noorwegen en is kwartfinalist

Japan was statistisch gezien het beste land uit de groepsfase en alleen al dat gegeven leek de Noren de nodige zenuwen te bezorgen. Er zat vanaf de aftrap een bepaalde onrust in het spel van de Scandinaviërs en de eigen goal na een klein kwartier was dan ook tekenend. Ingrid Syrstad Engen probeerde een voorzet vanaf links te onderscheppen, maar tikte de bal pardoes achter haar eigen keepster.

Uit het niets sloeg Noorwegen bij de eerste de beste aanval terug. Guro Reiten kreeg de perfecte voorzet van Vilde Boe Risa op haar hoofd en liet Ayaka Yamashita kansloos. Het was de eerste treffer die de Japanse doelvrouw dit toernooi moest slikken. Japan hield het overwicht in de wedstrijd, maar wist de Noorse defensie niet meer zo eenvoudig aan het wankelen te krijgen als in de beginfase.

Na de pauze was dat wel anders, want ook de tweede helft begon Noorwegen schutterend. Boe Risa speelde de bal pardoes in de voeten van Risa Shimizu en leverde zo onbedoeld haar twee assist van de dag af.

In het laatste kwartier draaide Noorwegen de duimschroeven aan, maar de Japanners deden wat ze tegen Spanje ook al perfect uitvoerden: vlijmscherp counteren. Hinata Miyazawa werd op het juiste moment diep gestuurd en rondde met links beheerst af. Dus moesten de Noren er twee maken. Bij het ingaan van de blessuretijd leek de 3-2 nog te vallen, maar Yamashita had een geweldige redding in huis op een goed gemikte kopbal van Karina Saevik.

Zodoende meldt Japan zich voor de vierde keer in de historie bij de laatste acht. De Aziaten wacht nu een kwartfinale tegen Zweden of de Verenigde Staten.