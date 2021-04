Dwaasheid in de wielersport; UCI blijft met twee maten meten

Michael Schär Ⓒ Getty Images

De internationale wielrenunie UCI is er inmiddels een meester in: steevast de verkeerde prioriteiten stellen. Met het ingaan van de nieuwe regelgeving op 1 april is er wederom forse kritiek op het wankele beleid. Nacer Bouhanni mocht een week na zijn aanslag gewoon weer koersen, waar Michael Schär wegens het weggooien van een bidon in de niet daar voor aangegeven zone uit de Ronde van Vlaanderen werd gezet.