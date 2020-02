Caldas na Spelen weg bij Oranje-hockeyers

De Argentijnse oud-international heeft het bestuur van de Nederlandse hockeybond (KNHB) laten weten dat hij na een dienstverband van tien jaar toe is aan een nieuwe uitdaging.

„Natuurlijk had ik dit besluit ook pas na Tokio kunnen nemen”, liet Caldas (46) weten. „Maar de relatie tussen de KNHB en mij is er altijd een van openheid geweest. Daarom heb ik mijn gevoel met hen besproken. De duidelijkheid die er nu is, is goed voor iedereen, niet in de laatste plaats voor de spelers. Vandaag is er aandacht voor deze stap van mij, daarna kan de focus van alle betrokkenen weer vol op het traject naar Tokio.”

Caldas tijdens de Spelen in Rio. Ⓒ René Bouwman

De KNHB heeft begrip voor deze aanpak van Caldas. „Max heeft de afgelopen tien jaar onze beide nationale teams ontzettend veel gebracht, meer dan prijzen alleen”, lichtte technisch directeur Jeroen Bijl toe. „Daarnaast staat hij er altijd open voor om kennis te delen of anderen op te leiden. Max voelt dat hij op korte termijn toe is aan een nieuwe werkomgeving. Dat is niet gek na tien jaar. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat hij de komende maanden met het Nederlands elftal volledig gefocust op Tokio zal blijven. Max is een professional en enorm gecommitteerd aan zijn spelers, zijn staf en de KNHB.”

Caldas begon eind 2010 als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg. Met de hockeysters veroverde hij onder meer de olympische titel (2012), de wereldtitel (2014) en de Europese titel (2011). Op verzoek van de KNHB stapte Caldas na het gewonnen WK in 2014 in Den Haag over naar de nationale mannenploeg. Daarmee was hij tot dusver minder succesvol. Vooral de vierde plek bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 was teleurstellend. Met de hockeyers won hij twee Europese titels (2015 en 2017) en eindigde hij als tweede bij het WK in 2018.

„Ik heb de afgelopen tien jaar met veel passie en plezier gecoacht”, benadrukte Caldas. „Een fantastische periode waarop ik met trots terugkijk. Toch besefte ik dat het moment dichterbij kwam om afscheid van elkaar te nemen. Waar de nieuwe uitdaging ligt, weet ik nog niet.”