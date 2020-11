Liverpool-vedette Mohamed Salah hervat training na negatieve coronatest

De Engelse kampioen ontvangt woensdag Atalanta in de Champions League. Ajax neemt het in dezelfde groep op tegen FC Midtjylland.

Salah bleek ruim een week geleden besmet te zijn met het coronavirus. De aanvaller testte positief bij de nationale ploeg van Egypte. Vermoedelijk had de 28-jarige Salah het virus eerder in die week opgelopen tijdens de bruiloft van zijn broer. Het huwelijksfeest werd bijgewoond door tientallen gasten. Op videobeelden was te zien dat lang niet iedereen zich aan de coronaregels hield.

Liverpool haalde Salah met een privévliegtuig terug naar Engeland, waar hij in quarantaine ging. De Egyptenaar, die dit seizoen in acht wedstrijden in de Premier League acht doelpunten maakte, legde zondag een negatieve test af en mag daarom weer gaan trainen. „Op maandag hebben we de UEFA-test, ’Mo’ zal daar ook bij zijn”, aldus Klopp, die met een volle ziekenboeg kampt.

De Duitser mist onder anderen de verdedigers Virgil van Dijk, Joe Gomez en Trent Alexander-Arnold. Zondag kwam daar ook Naby Keïta bij. De middenvelder liep tegen Leicester City (3-0) een hamstringblessure op en moest kort na rust van het veld. Xherdan Shaqiri ontbrak tegen Leicester vanwege een spierblessure, opgelopen bij de nationale ploeg van Zwitserland.

Liverpool heeft na drie wedstrijden in groep D van de Champions League de maximale score van 9 punten. Ajax en Atalanta volgen met 4 punten.