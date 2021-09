Sport Kort: Tafeltennisster Eerland direct onderuit bij Europese Top 16

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tafeltennisster Eerland direct onderuit bij Europese Top 16

12.31 uur: Tafeltennisster Britt Eerland is in de eerste ronde van de Europese Top 16 in het Griekse Thessaloniki blijven steken. De 27-jarige Eerland verloor na een voorsprong van 2-1 toch met 4-2 van de Hongaarse Dóra Madarász. Het werd 6-11 11-9 10-12 11-3 11-6 11-9 voor de nummer 65 van de wereld. Eerland is de mondiale nummer 28.

Eerland haalde vorig jaar nog verrassend de eindstrijd van het toernooi voor de beste speelsters van Europa. Ze verloor toen in het Zwitserse Montreux in de finale van de Duitse titelverdedigster Petrissa Solja.

Start derde dag Dutch Open golf uitgesteld wegens dichte mist

10.29 uur: De derde dag van het Dutch Open golf gaat later van start wegens dichte mist op golfbaan Bernardus in Cromvoirt. De eerste golfers slaan pas om 10.25 uur af en er wordt gestart op twee tees, die van de eerste en de tiende hole.

Het was de bedoeling dat al voor 08.00 uur de eerste ballen geslagen zouden worden, maar door de mist was het zicht te beperkt.

Het Dutch Open duurt tot en met zondag. Negen Nederlanders slaagden erin het finaleweekend te halen.

Engelse voetbalclub Derby County vraagt uitstel betaling aan

09.29 uur: De Engelse voetbalclub Derby County heeft uitstel van betaling aangevraagd. De club uit het Championship, het tweede niveau van Engeland, verkeert in grote financiële problemen door de coronacrisis en het uitblijven van een overname.

Tijdelijke bestuurders moeten er nu voor gaan zorgen dat de financiële huishouding van de club weer op orde komt. Derby heeft te maken met een terugloop van inkomsten van bijna 23,5 miljoen euro.

„Vorige week is duidelijk geworden dat het proces om een nieuwe eigenaar te vinden, ondanks alle onderhandelingen met geloofwaardige partijen, niet op korte termijn succes gaat opleveren. Ook vanwege de coronacrisis zijn we niet in staat onze dagelijkse financiële verplichtingen na te komen. De directie ziet daarom geen andere keuze dan deze beslissing te nemen om de club te beschermen”, meldt Derby in een verklaring.

De club doet een beroep op de English Football League om te helpen zoeken naar een geschikte kandidaat om de club over te nemen.

Wayne Rooney is momenteel de hoofdtrainer van Derby County, dat moet vrezen voor puntenaftrek. De club heeft pas één van de zeven gespeelde duels gewonnen. Phillip Cocu werd in november van vorig jaar ontslagen.