Emoties bij Heerenveen-trainer voor duel met AZ

De oud-profvoetballer en trainer overleed vorige week zondag aan de gevolgen van botkanker.

„Het is ongelooflijk. Als Chris vandaag kan meekijken, hoop ik dat hij van ons gaat genieten”, aldus Jansen tegenover verslaggever Hans Kraay jr., die zich direct verontschuldigde voor het feit dat hij het onderwerp had moeten aansnijden.

Toen het gesprek weer over voetbal ging, conludeerde Jansen tevreden ’dat Chris dat ook het liefst zou doen’. Ongeveer een week geleden was Jansen nog op bezoek bij De Wagt. „En toen hebben ook alleen over voetbal gesproken.”

De Wagt speelde tussen 2005 en 2010 zo’n honderd competitiewedstrijden voor SC Cambuur, waarin hij elf doelpunten maakte. Halverwege het seizoen 2009-2010 vertrok hij op huurbasis naar TOP Oss.

De verdediger speelde daarna nog enkele jaren bij de amateurs en ging vervolgens verder als trainer. In 2017 stelde sc Heerenveen hem aan als coach van de beloften, waarmee hij direct kampioen werd. Vanwege de behandeling tegen kanker kon De Wagt de afgelopen jaren zijn werk amper uitvoeren.

Eind november was de zieke De Wagt nog aanwezig bij de thuiswedstrijd van Heerenveen met Vitesse (3-2) en droegen de spelers van de Friezen bij de opkomst shirt met daarop ‘Let’s do it, Chris.’

De Wagt werd slechts 34 jaar. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter. „Met De Wagt verliest sc Heerenveen een gedreven vakman en een geliefde collega”, stelde Heerenveen in een persbericht. „De club wenst zijn vrouw Mariëlle, hun kinderen Vajenn en Novan, familie, vrienden, collega’s en iedereen die hem kende ontzettend veel kracht en sterkte toe.”