Video: Tanzaniaanse spelers op de vlucht voor ’moordzuchtige’ bijen

Een aanval van een gevaarlijke zwerm ’killer bees’ zorgde ervoor dat alle spelers zich plat op de grond lieten vallen, waarna ze uiteindelijk op de vlucht sloegen. Ook het publiek werd aangevallen.

De Tanzanianen weten goed wat ze moeten doen als ze worden gevallen door een zwerm ’killer bees’. De ’killer bees’ zijn een Afrikaanse variant van de minder agressieve Europese honingbij. Een aanval kan dodelijke gevolgen hebben. Zo werd vorige maand nog een groep Nederlandse toeristen aangevallen, één Nederlander liet daarbij zelfs het leven.

Op het moment van de aanval, na 53 minuten spelen, leidde de thuisploeg met 3-0. Of de wedstrijd werd uitgespeeld, is niet duidelijk. Of er slachtoffers zijn gevallen, werd evenmin meegedeeld.