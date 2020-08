Kampioen Eredivisie rechtstreeks naar Champions League

Nederland staat voorlopig negende in het landenklassement van de Europese voetbalbond. Maar Oekraïne en Turkije, de nummer tien en elf, konden in theorie nog meer punten vergaren.

FC Kopenhagen schakelde woensdag İstanbul Başakşehir uit in de achtste finales van de Europa League (3-0). De kersverse kampioen was de laatst overgebleven Turkse deelnemer van dit seizoen in de Europese toernooien.

Oekraïne kan Nederland nog wel passeren als Sjachtar Donetsk goed blijft presteren. Maar ook dan volstaat de tiende plek van Nederland voor rechtstreekse plaatsing van de toekomstige landskampioen in de groepsfase van de Champions League.