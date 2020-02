Sport Kort: Bestuur Russische atletiekfederatie stapt op

Atletiek: Bestuur Russische atletiekfederatie stapt op

Het voltallige bestuur van de Russische atletiekfederatie RusAF is maandag opgestapt. Dat besluit is genomen als gevolg van de nieuwe sancties die zijn opgelegd door het wereldantidopingbureau WADA. Een werkgroep van het Nationaal Olympisch Comité in Rusland neemt de taken voorlopig over.

De voorzitter van de Russische atletiekfederatie, Dmitri Sjliachtin, en zes andere functionarissen werden eind vorig jaar geschorst. Ze worden ervan beschuldigd dat ze valse verklaringen hebben afgelegd en hebben geknoeid met documenten om een dopingonderzoek naar hoogspringer Danil Lisenko te dwarsbomen.

Rusland hoopt met het aanstellen van een nieuw bestuur de relatie met de mondiale atletiekfederatie World Athletics te herstellen.

Bas Dost Ⓒ EPA

Voetbal: Dost moet ook bekerduel laten schieten

15.54 uur: Bas Dost mist dinsdagavond ook nog het bekerduel van Eintracht Frankfurt met RB Leipzig. De aanvaller kampt nog met maag- en darmproblemen. Dost moest zaterdag ook al toekijken tijdens de competitiewedstrijd (1-1) tegen Fortuna Düsseldorf. Trainer Adi Hütter verwacht dat zijn centrumspits snel weer aansluit bij de groepstraining. De winnaar van het duel tussen Eintracht Frankfurt en RB Leipzig plaatst zich voor de kwartfinale van het Duitse bekertoernooi.

Wielrennen: Jakobsen mikt op sprintzeges in Valencia

15.23 uur: Nederlands kampioen Fabio Jakobsen begint zijn seizoen woensdag in de Ronde van Valencia. Voor de 23-jarige sprinter van het Belgische Deceuninck - Quick-Step liggen er in zeker drie etappes kansen. De ploeg is dan ook om de uit Heukelum afkomstige renner gebouwd.

„Het is voor al onze renners de eerste koers van het jaar na drie trainingskampen. We gaan met Fabio voor een ritzege, maar met twee aankomsten bergop zijn we ook benieuwd naar de vorm van James Knox. Misschien kan hij voor een goed klassement gaan”, zei ploegleider Tom Steels. Jakobsen krijgt in de sprint assistentie van onder anderen de Italiaan Davide Ballerini en de Belg Yves Lampaert.

Basketbal: Antetokounmpo blinkt weer uit voor Milwaukee

08.48 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks blijven de Eastern Conference van de NBA aanvoeren. Ze brachten ook het duel met Phoenix Suns tot een goed einde: 129-108.

Giannis Antetokounmpo was opnieuw de grote man bij Milwaukee Bucks. De Griek was goed voor 30 punten, 19 rebounds en 9 assists. Devin Booker maakte 32 punten voor Phoenix Suns.

Toronto Raptors, de nummer twee van de Eastern Conference, was te sterk voor Chicago Bulls: 129-102. Terence Davis tekende voor 31 punten namens de titelverdediger van de NBA uit Canada, die nu al 11 duels op rij heeft gewonnen.

James Harden blonk opnieuw uit voor Houston Rockets. Hij had met 40 punten, 10 rebounds en 9 assist een groot aandeel in de zege op New Orleans Pelicans (117-109).

Remco Evenepoel viert het winnen van de Ronde van San Juan. Ⓒ Getty Images

Wielrennen: Eindzege Evenepoel in Ronde van San Juan

07.00 uur: De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft de 38e editie van de Ronde van San Juan op zijn erelijst gezet. In de zevende en laatste etappe kwam zijn eindzege in de Argentijnse etappekoers niet meer in gevaar. Na 141 kilometer op een vlak parcours in San Juan zegevierde Fernando Gaviria afgetekend in de eindsprint van het peloton. Het was de derde overwinning voor de snelle Colombiaan in deze ronde. De Slowaak Peter Sagan eindigde als tweede en de Colombiaan Alvaro José Hodeg kwam als derde over de streep.

Evenepoel maakte afgelopen dinsdag het verschil in een tijdrit over 15,2 kilometer op een heuvelachtig parcours. Zijn voorsprong van ruim een halve minuut op nummer 2 Filippo Ganna uit Italië wist de 20-jarige coureur van Deceuninck - Quick-Step daarna tot de slotetappe vast te houden. De Spanjaard Oscar Sevilla was derde in de eindstand.

Evenepoel won vorig jaar onder meer de Clásica San Sebastian en het EK tijdrijden.