Virologen geven plan KNVB weinig kans: ’Voetbalwedstrijden als laatste aan de beurt’

Amsterdam - De KNVB wil het door he t coronavirus abrupt tot stilstand gekomen betaald voetbal in Nederland half juni laten hervatten met de inhaalwedstrijden AZ-Feyenoord en FC Utrecht-Ajax, als daarvoor het groene licht komt van het RIVM en de regering. In het weekend van 19, 20 en 21 juni zou dan de complete 27e speelronde afgewerkt moeten worden.