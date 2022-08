Evenepoel denkt na veroveren rode trui terug aan zuur moment in Giro

Titelverdediger Primoz Roglic, Giro-winnaar Jay Hindley en ex-winnaar Simon Yates werden op anderhalve minuut gereden. Colombiaanse klimgeiten Miguel Angel Lopez en Sergio Higuita op twee minuten. Olympisch kampioen Richard Carapaz gaf drie minuten toe. Remco Evenepoel krabde even aan zijn hoofd toen hij losrijdend op de rollen op de top van de Pico Jano de tijdsverschillen onder oog kreeg.

Geen tijd verliezen en verstoppertje spelen waren ’s ochtends bij de start in Bilbao de belangrijkste trefwoorden geweest tijdens zijn perspraatje. Maar in het hondenweer op weg naar de eerste echte aankomst bergop in deze Vuelta gooide Evenepoel alle schroom van zich af, en de topfavorieten overboord. Enkel Enric Mas slaagde er ternauwernood in om het verschroeiende tempo van de ontketende Belgische rondehoop te volgen. De Spanjaard ligt nu 28 seconden achter in het klassement, topfavoriet Roglic al ruim een minuut.

Door de vreselijke regenbuien waren er zo goed als geen supporters op de kale top van de Cantabrische berg, waardoor Evenepoel zijn allereerste leiderstrui in een grote ronde slechts aan een handvol fotografen en journalisten kon tonen. „Het was leuker geweest met meer mensen aan het podium, maar dat is meestal zo bij aankomsten boven in de Vuelta, zeker met dit weer”, treurde Evenepoel er niet om.

„Vorig jaar miste ik de leiderstrui in de Giro op een haar na in etappe zes”, aldus Evenepoel, die destijds onterecht door televisiecommentatoren al tot leider werd gebombardeerd. „Nu pak ik hem wel, ook in... etappe zes, haha. Zoals Roglic een paar dagen geleden al zei: het is beter om een voorsprong te hebben dan seconden achter te staan. Ik hoop dat dit weer een paar vraagtekens bij de buitenwereld heeft weggenomen. Dit is de beloning voor al het harde werk dat ik heb verricht. Ik heb van deze Vuelta een hoofddoel gemaakt. Het is een droom zelfs.”

Mooie vooruitzichten

De eerste veldslag is misschien gewonnen, de oorlog is nog lang niet gestreden. Evenepoel besefte maar al te goed dat dit slechts de eerste van negen aankomsten bergop was. „De Ronde van Spanje is verre van gedaan. Mijn voorsprong betekent eigenlijk niks. Maar de eerste week van de Vuelta is mijn ogen wel de zwaarste. Nu komt er een héél lastig weekend aan, maar die klimmen moeten we ook wel liggen. Ik ga proberen om mijn voorsprong te behouden of zelfs nog te vergroten. Wetende dat er op dinsdag nog een tijdrit aankomt, zijn dat héél mooie vooruitzichten.”

Roglic had gisteren alvast nog een waarschuwing voor Evenepoel in huis. „Vandaag hebben we iets verloren, maar Madrid is nog heel ver. Ik voel me goed en ben strijdvaardig. Ik kijk uit naar de komende ritten.” (Bron: Het Nieuwsblad)