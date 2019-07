Van den Brom: ’Cerny mooie en interessante speler’

Van den Brom is erg blij met de komst van Cerny, met wie FC Utrecht vorige week maandag een akkoord over een driejarig contract bereikte. FC Utrecht betaalt Ajax 750.000 euro voor de aanvaller. „Het geeft ons weer extra mogelijkheden. Vaclav is een speler, die een individuele actie, scorend vermogen en ook diepgang heeft. Daar ben je altijd naar op zoek. Hij is ook een speler die in balbezit mooi tussen de lijnen kan spelen. Het is een mooie en interessante speler.”

Van den Brom is blij dat Cerny eindelijk aansluit. „Maandag meldt hij zich en gaan we met hem aan de slag. Hoe eerder je je groep bij elkaar hebt, hoe gemakkelijker het is en hoe beter het is voor het elftal, want dan kun je echt naar vastigheid toewerken.”