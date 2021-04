Opgetogen Max Verstappen: ‘Het was heel uitdagend’

,,Het was heel uitdagend vandaag, zeker aan het begin”, doelde de Red Bull-coureur op de moeilijke, natte omstandigheden. ,,Het was lastig om op de baan te blijven, het was heel glad. Het is dan niet makkelijk om het juiste moment te kiezen om over te gaan op slicks (droogweerbanden, red.). Ik had nog een klein momentje bij de herstart, maar verder ging het heel goed vandaag.”

Verstappen had een geweldige start in Imola, waar hij direct teamgenoot Sergio Pérez en Lewis Hamilton inhaalde. ,,Vorig jaar hadden we het nog weleens moeilijk om van de lijn af te komen, maar het team heeft daar hard aan gewerkt”, aldus de Nederlander, die nu een puntje achter Hamilton staat in de WK-stand. ,,Maar het is nog een lang seizoen. We moeten kalm blijven.”

Hamilton feliciteerde de Nederlander, net als nummer drie Lando Norris. ,,Ik ben blij dat ik de auto nog naar de finish kon brengen”, stelde de Brit, die ongeveer halverwege de race spinde en terugviel naar de negende plek. ,,Het is de eerste keer in lange tijd dat ik een fout maakte. Ik was misschien iets te gehaast om achterblijvers te passeren, er was maar één droge lijn. Gelukkig kon ik nog veel punten pakken.”