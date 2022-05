Geen vervanger GP Rusland: dit jaar 22 Formule 1-races

De leiding van de koningsklasse van de autosport keek aanvankelijk onder meer naar een vervangende race in Qatar of naar twee Grand Prixs op rij in Singapore, maar ook die opties zijn na ’constructieve gesprekken’ afgeschoten. Qatar kwam in de knel met het oog op het WK voetbal, later dit jaar, en ook de hoge temperaturen eind september zorgden voor twijfel. Voor Singapore, waar geracet wordt op een stratencircuit, zou het een helse klus worden om het gebied rond het circuit twee weken lang lam te leggen.

Het management van de Formule 1 is tot de conclusie gekomen dat het commerciële belang niet opweegt tegen de kosten die teams en andere betrokkenen moeten maken. Een race in Europa is eveneens geen optie, vanwege de strenge regels van de Europese Unie wat betreft vrachtverkeer. Dat zou voor de renstallen een logistieke nachtmerrie worden. Zo zouden de zeven teams die in Engeland gevestigd zijn na zo’n Europese race eerst terug naar hun basiskamp moeten, daar hun vracht uit moeten pakken, weer in moeten pakken om dan pas naar Singapore te kunnen vliegen. De bijbehorende kosten hebben daarnaast invloed op het budgetplafond van 140 miljoen dollar waar de teams zich aan moeten houden.

Door de beslissing kent dit seizoen niet twee, maar één zogeheten triple-header. Direct na de zomerstop volgen de Grand Prixs van België (28 augustus), Nederland (4 september) en Italië (11 september) direct na elkaar. Na twee weekenden rust volgen dan de races in Singapore (2 oktober) en Japan (9 oktober).