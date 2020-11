Wesley Koolhof wint dubbelfinale ATP Finals

Binnen een half uur hadden Koolhof en Mektic de eerste set te pakken: 6-2. Een totaal ander beeld in de tweede set. Daarin kwamen onze landgenoot en zijn dubbelpartner er nauwelijks aan te pas: 6-3. In de beslissende supertiebreak die daarop volgde knokten Koolhof en partner zich naar de zege: 10-5. Het is de eerste grote titel voor het duo.

Voor dubbelspecialist Koolhof, die de week begon als de mondiale nummer 13, betekent het het hoogtepunt van zijn loopbaan. De 31-jarige tennisser uit Duiven reikte dit jaar tot de finale van de US Open en haalde de laatste vier op Roland Garros. Door de titel sluit Koolhof het jaar af de nummer 5 van de wereld in het dubbelspel.

„Kwalificeren was al een droom die uitkwam”, zei Koolhof. „Zaterdag hebben we erg goed gespeeld en nu opnieuw in de finale van de finale, zeg maar. Dit is iets heel groots”, zei Koolhof tijdens de prijzenceremonie.

Bekijk ook: Afgeserveerde Wesley Koolhof vindt snel nieuwe partner

Mektic verraste zijn dubbelpartner kort voor het toernooi in Londen met de mededeling dat hij volgend jaar gaat dubbelen met zijn landgenoot Mate Pavic. Koolhof (31) gaat nu verder met de Pool Lukasz Kubot.

Koolhof vierde Nederlander die officieuze wereldtitel pakt

Koolhof is de vierde Nederlander in de historie die erin is geslaagd de titel te veroveren op de ATP Finals, het officieuze WK voor tennissers. Alleen Paul Haarhuis, Jacco Eltingh en Jean-Julien Rojer wonnen het eindejaarstoernooi ook. Alle vier de spelers deden dat in het dubbelspel.

Haarhuis en Eltingh waren in 1993 de eerste Nederlanders die het afsluitende toernooi wisten te winnen. Dat deden ze 27 jaar geleden door in Johannesburg in de finale Todd Woodbridge en Mark Woodforde, beter bekend als ’The Woodies’, te verslaan: 7-6 (4) 7-6 (5) 6-4.

Vijf jaar later wonnen Haarhuis en Eltingh het toernooi, dat toen nog de titel ATP Tour World Championships droeg, opnieuw. Mark Knowles en Daniel Nestor werden in het Amerikaanse Hartford verslagen: 6-4 6-2 7-5.

In 2015 was Jean-Julien Rojer de laatste Nederlandse winnaar van het evenement voor de tenniselite. Samen met zijn Roemeense partner Horia Tecau was Rojer, ook in Londen, te sterk voor Rohan Bopanna en Florin Mergea: 6-4 6-3.

In het enkelspel slaagde Tom Okker er in 1973 in Boston in de finale te halen. Daarin was Ilie Nastase hem de baas.