Feestvierend Napels vergeet social distancing

De zorgen over het coronavirus waren in Napels even verdwenen toen Napoli woensdagavond voor de zesde keer de Coppa Italia had veroverd. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso versloeg in de finale van het Italiaanse bekertoernooi het favoriete Juventus met Matthijs de Ligt via strafschoppen. Het leidde tot een ouderwets volksfeest in de straten van Napels.