Wanprestatie Ajax tegen Volendam kost Alfred Schreuder zijn baan

Na de Klassieker in De Kuip, waarin de Amsterdammers vertrouwen zouden hebben getankt, maakte iedereen binnen Ajax stiekem een rekensommetje dat de vier duels daarna (tegen FC Volendam, Excelsior, Cambuur en RKC) wel even twaalf punten zouden opleveren. Maar zelfs tegen de kleine ploegen blijkt het spel dus ondermaats.

Dat FC Volendam probeerde Ajax het leven extra zuur te maken, bleek al uit de opstelling van Wim Jonk, die als belangrijkste apostel van Johan Cruijff vloekte in de kerk en met een 1-5-1-3-1-formatie op de proppen kwam. De thuisclub, die na zes Eredivisie-duels zonder zege zonder enig vertrouwen op het veld stond, speelde zo plichtmatig en fantasieloos dat het zich geen enkele raad wist met het Volendamse betonvoetbal.

Alfred Schreuder geeft aanwijzingen langs de lijn. Ⓒ ANP/HH

Witte zakdoekjes

Het was koren op de molen van de harde kern, die had opgeroepen witte zakdoekjes mee te nemen en zich na vijf minuten met spandoeken en spreekkoren liet gelden. Het ’Schreuder, rot op’ rolde van een klein deel van de tribunes, terwijl Marc Overmars en Daley Blind op positieve wijze werden toegezongen. De onvrede laaide in de rust weer op, omdat Ajax ondanks 84 procent balbezit en dertien om nul doelpogingen van FC Volendam niet tot scoren was gekomen. Dat Edson Alvarez in zijn eentje meer succesvolle passes had dan FC Volendam en Ajax de bal meer dan vijfhonderd keer overspeelde, een record in de Eredivisie, was leuk voor de statistici, maar stemde de Ajax-fans niet vrolijker.

De doelpoging van Jurriën Timber in de extra speeltijd onderstreepte nog maar eens hoezeer Ajax in de hoek zit, waar de klappen vallen. Timber kopte de bal tegen de binnenkant van de paal, waarna Davy Klaassen nét niet kon binnentikken. Het was met een pegel van Alvarez, kopballetje van Brian Brobbey en een één-op-één van diezelfde spits met FC Volendam-keeper Filip Stankovic een van de weinige écht gevaarlijke wapenfeiten van de regerend landskampioen. Het striemend fluitconcert dat de spelers halverwege ten deel viel, was begrijpelijk.

Gifbeker

Maar nog was de gifbeker niet leeg voor Schreuder, die om onbegrijpelijke redenen maar blijft volharden in het aan de kant houden van Owen Wijndal ten faveure van de gelegenheidslinksback Calvin Bassey. Een makkelijk gegeven vrije trap was een prooi voor Carel Eiting, die met zijn fijne traptechniek een andere ex-Ajacied wist te bereiken. Damon Mirani kopte via de onderkant van de lat binnen: 0-1. Het was de wereld op zijn kop, maar paste perfect in de periode-Schreuder bij Ajax tot dusver.

Calvin Bassey probeert de Volendammers Calvin Twigt en Brian Plat te snel af te zijn. Ⓒ ANP/HH

Gelijkmaker Kudus

Met breekijzer Lorenzo Lucca voor Devyne Rensch slaagde Ajax er binnen vier minuten na de entree van de lange Italiaan de achterstand weg te poetsen. Lucca bediende een andere invaller, Mohammed Kudus, die hard raak schoot (1-1). De Amsterdammers hadden nog tien minuten én de extra tijd om de blamage te voorkomen. Wat het elftal van Schreuder daarna ook probeerde: de bevrijdende treffer viel niet meer. En dus is Schreuder zijn baan kwijt.