Kleinzoon bokslegende Muhammad Ali wint derde profpartij

Middengewicht Walsh nam het in Madison Square Garden in New York op tegen Reyes Sanchez. De jury wees hem na vier ronden als winnaar aan. Er stond geen titel op het spel.

„Deze plaats is een stukje geschiedenis. Alleen al hier zijn is een eer”, zei de 21-jarige Amerikaan over de iconische hal waar Muhammad Ali zeven keer won, maar ook zijn eerste nederlaag als profbokser leed: in 1971 tegen Joe Frazier in het duel dat bekend stond als het ’Gevecht van de Eeuw’.

Nico Ali Walsh had eerder gewonnen van Jordan Weeks en James Westley.