Internationale wielerkanonnen peinzen zich suf: hoe is Mathieu van der Poel te verslaan?

Onder meer op de stoffige wegen in Strade Bianche heeft Mathieu van der Poel dit seizoen zijn grote klasse laten zien. Zaterdag zal blijken of hij ook tijdens Milaan-Sanremo concurrenten als Julian Alaphilippe en Wout van Aert het nakijken kan geven. Ⓒ Getty Images

Als een mannetje van Mars, ongrijpbaar, frivool en barstend van ambitie, staat Mathieu van der Poel vanmorgen aan het vertrek van de 112e editie van Milaan-Sanremo. Hij is de topfavoriet, hij weet dat álle ogen in het peloton op hem zijn gericht, maar beseft ook dat je niet zomaar even de Primavera op je naam schrijft.