Irene Schouten: ’Enorme last van mijn schouders gevallen’

De 29-jarige Schouten straalde, kort na haar gewonnen laatste rit tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida, winnares van het zilver. „Toen ik vanmiddag in bed lag wilde ik alleen maar dat het avond zou zijn. Natuurlijk was ik erg gespannen, maar dat vond ik ook wel weer een mooie uitdaging. Ik ben blij dat ik dat heb kunnen handelen.”

Schouten en Lollobrigida dreven elkaar tot het uiterste. „Ik bleef bij haar in de buurt, maar dat deed zij ook bij mij. Nadat ik finishte en 1 en 2 achter onze namen zag staan, wist ik dat we beiden een heel goede rit hadden gehad. Mijn doel was om olympisch kampioen te worden, dat heb ik gehaald, maar ik wil het natuurlijk ook op de 5 kilometer, ploegachtervolging en mass start rijden. Maar ik weet dat ik in goeden doen ben. Ik ben in elk geval goed begonnen”, lachte de kersvers olympisch kampioen.

Voor Antoinette de Jong draaide de 3 kilometer uit op een teleurstelling, de wereldkampioen eindigde als achtste. Titelverdediger Carlijn Achtereekte finishte als zevende in het klassement.

