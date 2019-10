Ribery gaat door het stof, maar krijgt drie duels schorsing

De Franse aanvaller kreeg die schorsing opgelegd door de disciplinaire commissie van de Serie A, omdat hij een assistent-scheidsrechter na het verloren duel met Lazio (1-2) tot twee keer toe een duw had gegeven. Ploeggenoten moesten hem tot rust manen.

Ribery (36) was in de 74e minuut gewisseld. Na afloop uitte hij zijn onvrede over de winnende treffer van Lazio bij een van de grensrechters, waarna hij rood kreeg. Aan het doelpunt van Ciro Immobile zou een overtreding vooraf zijn gegaan. Omdat het wangedrag van de voormalig Frans international duidelijk zichtbaar was op tv-beelden werd in Italië al rekening gehouden met een forse straf.

Ribery bood maandag zijn excuses aan bij fans, medespelers en trainer. „En ik verontschuldig me ook bij meneer Passeri (de assistent-scheidsrechter) omdat ik nerveus en bezorgd was. Ik hoop dat hij begrip heeft voor mijn gemoedstoestand.” De oud-speler van Bayern München kreeg ook een boete van 20.000 euro.

