Prognose Winterspelen Peking: ’TeamNL keert met twee keizerinnen en één keizer huiswaarts’

De afgelopen periode werden de verwachtingen meermaals bijgesteld. In het meest optimistische scenario kwamen de data-analisten uit op maar liefst 21 medailles voor TeamNL: zes keer goud, elf keer zilver en drie keer brons.

Het mag geen verrassing heten dat de sporten waarin Nederland traditioneel sterk is, het grootste deel van het medailletotaal voor hun rekening nemen. Sterker nog: alle medailles worden volgens Nielsen’s Gracenote behaald op het ijs. Maar liefst vijftien keer zal er bij het langebaanschaatsen een atleet in het oranje het podium beklimmen, terwijl bij het shorttrack vijfmaal de handen de lucht in mogen, zo is de verwachting.

Suzanne Schulting na de eerste training in Peking. Ⓒ RENE BOUWMAN

Goud (twee keer)

Van drie atleten wordt dubbel succes verwacht. Shorttrackster Suzanne Schulting (1000 en 1500 meter), schaatsster Irene Schouten (3000 en 5000 meter) en schaatser Thomas Krol (1000 en 1500 meter) keren volgens Nielsen’s Gracenote als ’keizerinnen en keizer van Peking’ huiswaarts, alle drie met twee gouden medailles om hun nek. Ook de vrouwenaflossingsploeg (shorttrack) en de mannenachtervolgingsploeg (schaatsen) worden geacht er met de winst vandoor te gaan.

Zilver

De tien zilveren medailles worden bij het langebaanschaatsen in de tabel toegewezen aan Jorrit Bergsma (10.000 meter en massastart), Kai Verbij (1000 meter), Jutta Leerdam (1000 meter), Kjeld Nuis (1500 meter), Ireen Wüst (1500 meter), Antoinette de Jong (3000 meter), Patrick Roest (5000 meter), Irene Schouten (massastart) en de aflossingsploeg bij de vrouwen.

Bekijk hier wanneer de Nederlandse sporters in actie komen in China.

Irene Schouten in de National Speed Skating Oval in Peking. Ⓒ RENE BOUWMAN

Brons

Een bronzen plak gaat volgens Nielsen’s Gracenote bij het shorttrack naar de Nederlandse formatie op de mixed relay en Suzanne Schulting (500 meter).

Skeletonster Kimberley Bos, die onlangs de wereldbeker en Europese titel veroverde, komt niet voor in de medaillespiegel van Gracenote.

Kimberley Bos Ⓒ HH/ANP

Medaillespiegel

TeamNL zou met acht keer goud uitkomen op de vierde plaats, achter Noorwegen, Duitsland en de Russische sportploeg.

Bij de vorige twee Winterspelen eindigde Nederland in het eindklassement als vijfde. Bij de succesvolste Winterspelen ooit, in Sotsji in 2014, verzamelde TeamNL acht gouden, zeven zilveren en negen bronzen plakken, 24 in totaal dus. Vier jaar geleden wonnen de Nederlandse sporters in Pyeongchang acht gouden, zes zilveren en ook zes bronzen medailles.

Nederland zou volgens Gracenote nu een plek hoger uitkomen, omdat de Verenigde Staten, Canada en Zwitserland in totaal wel meer medailles winnen dan de Oranje-sportploeg, maar minder gouden. In de medaillespiegel wordt eerst naar de gouden plakken gekeken.

Verwachte medailles

Land: totaal - goud - zilver - brons*

Noorwegen: 46 - 21 - 14 - 11 ROC: 30 - 10 - 12 - 8 Duitsland: 29 - 12 - 9 - 8 Canada: 23 - 6 - 6 - 11 USA: 22 - 7 - 7 - 8 Zwitserland: 21 - 5 - 7 - 9 Nederland: 20 - 8 - 10 - 2 Frankrijk: 19 - 3 - 8 - 8 Zweden: 18 - 7 - 5 - 6

* Gerangschikt op basis van het totaal in plaats van het aantal gouden medailles, zoals op de officiële medaillespiegel het geval is.