Koolhof met dubbelpartner weer dichter bij ’grote doel’

De 34-jarige Koolhof is weliswaar al enige tijd de beste dubbelspeler ter wereld, een eindzege op een grandslamtoernooi heeft hij nog niet op zijn palmares staan. In 2020 en vorig jaar reikte hij tot de eindstrijd op de US Open.

Vorig jaar was Koolhof op Roland Garros wel het beste in het gemengd dubbelspel, samen met de Japanse Ena Shibahara. Koolhof besloot zijn titel dit jaar niet te verdedigen. „Ik wil graag de volle focus op het mannendubbelspel en mijn krachten sparen”, zei Koolhof. „Die grandslamtitel bij de mannen is nu mijn grote doel.” In de derde ronde nemen Koolhof en Skupski het op tegen de Kazach Aleksandr Nedovjesov en Miguel Angel Reyes-Varela uit Mexico.

Demi Schuurs verzekerde zich met overtuiging van een plek in de derde ronde van het vrouwendubbelspel. Samen met de Amerikaanse Desirae Krawczyk was ze met 6-2 6-2 veel te sterk voor de Italiaanse speelsters Jasmine Paolini en Martina Trevisan. Schuurs en Krawczyk zijn als vijfde geplaatst op Roland Garros.

De 29-jarige Schuurs is op Roland Garros nog nooit voorbij de derde ronde gekomen. Op de drie andere grand slams was ze al eens kwartfinaliste.