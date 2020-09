Michael van der Mark wint tweede race in Barcelona

De 27-jarige Nederlander was op zijn Yamaha de snelste in de Superpole-race, voor de Brit Jonathan Rea en de Fransman Loris Baz.

Het is de eerste zege van Van der Mark dit seizoen en de vierde in totaal in het WK Superbike.

Van der Mark ging als vierde van start en pakte vervolgens de tweede positie achter Rea. De Spanjaard Alvaro Bautista nam daarna de leiding. Toen de Spaanse Honda-coureur crashte, profiteerde de Nederlander. Hij passeerde ook Rea en pakte de koppositie. Die gaf hij niet meer uit handen.