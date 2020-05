Boëtius en St. Juste pakken toch nog punt bij hervatting Bundesliga

Mark Uth zette de thuisploeg al na 6 minuten op voorsprong uit een strafschop. Die was er gekomen na een overtreding van Moussa Niakhaté op diezelfde Uth, de aanvaller die vier jaar in de eredivisie (Heerenveen, Heracles) voetbalde. Mainz leek de iets betere ploeg, maar in de 53e minuut viel de 2-0. Florian Kainz kopte raak uit een voorzet van invaller Dominick Drexler.

Mainz drong aan. Het leidde na ruim een uur tot een doelpunt van invaller Taiwo Awoniyi, die een knappe aanval met een intikker afrondde. Tien minuten later stond het gelijk. St. Juste speelde de bal op Pierre Kunde Malong, die rechtdoor het strafschopgebied binnendrong en laag inschoot. Beide trainers verbruikten hun vijf toegestane wissels: Boëtius was een van de spelers die kort voor tijd naar de kant ging. De stand veranderde niet meer.

Bekijk ook: Kijkcijferrecord voor Sky met hervatting van Bundesliga

Bayern

Zaterdag werd de Bundesliga als eerste grote voetbalcompetitie in Europa hervat, na twee maanden onderbreking vanwege de coronacrisis. Koploper Bayern München is op jacht naar de achtste titel op rij in Duitsland en speelt later vandaag in Berlijn tegen1. FC Union Berlin.