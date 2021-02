Frenkie de Jong vs Luuk de Jong in Spaanse beker

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Luuk de Jong tegen Frenkie de Jong in halve finales Spaanse beker

14.30 uur: De loting voor de halve finales van het Spaanse bekertoernooi heeft een ontmoeting opgeleverd tussen Sevilla en FC Barcelona, de clubs van respectievelijk Luuk de Jong en Frenkie de Jong. De halve finales gaan over twee wedstrijden. Sevilla speelt volgende week thuis, de return in Camp Nou is begin maart.

Met Karim Rekik en Luuk de Jong in de basis won Sevilla deze week in de kwartfinales met 1-0 bij Almería. Frenkie de Jong ontsnapte met Barcelona aan uitschakeling bij Granada, dat vlak voor tijd met 2-0 leidde. De ploeg van trainer Ronald Koeman wist in de laatste minuten op gelijke hoogte te komen en won na verlenging met 5-3. De Jong, de laatste weken toch al zo trefzeker, nam de vierde treffer voor zijn rekening.

De andere finalist komt uit het tweeluik tussen Athletic en Levante. Athletic bereikte vorig jaar samen met Real Sociedad de finale van het toernooi om de Copa del Rey. Die wedstrijd is echter nog steeds niet gespeeld. De Baskische clubs wilden wachten tot er na de coronacrisis weer fans het stadion in mochten, maar zo ver is het nog steeds niet. Het is de bedoeling dat Athletic en Real Sociedad op 4 april in Sevilla alsnog gaan uitmaken wie de bekerwinnaar van het seizoen 2019-2020 wordt.

Hockey: Bond past programma aan met oog op winterweer

13:11 uur Hockeybond KNHB heeft het programma voor komend weekeinde in de hoofdklasse aangepast vanwege het verwachte winterweer. Zo zijn ook bij de mannen twee wedstrijden, Amsterdam - Bloemendaal en HGC - HCKZ, verplaatst van zondag naar zaterdag. Beide duels beginnen al om 12.00 uur.

In de loop van zaterdag wordt onder meer sneeuw en ijzel verwacht. De hockeybond gaf de clubs de mogelijkheid om in onderling overleg al op zaterdag te spelen in plaats van zondag.

In de hoofdklasse voor vrouwen werden eerder al alle wedstrijden van zondag naar zaterdag verplaatst. De hockeyclubs kunnen zich eigenlijk geen afgelastingen permitteren. De competitie werd vorige week hervat na een maandenlange onderbreking vanwege de coronamaatregelen. Normaal gesproken is het nu winterstop in de hoofdklasse, maar de KNHB hoopt deze weken alle wedstrijden die in het eerste deel van het seizoen niet door konden gaan in te halen, zodat het seizoen normaal kan worden uitgespeeld.

Voetbal: PSV ook tegen FC Twente zonder Götze en Gakpo

11:57 uur PSV-coach Roger Schmidt kan ook in de thuiswedstrijd van zaterdag tegen FC Twente geen beroep doen op Mario Götze en Cody Gakpo. De Duitse oefenmeester verwacht dat beide spelers woensdag in de bekerwedstrijd tegen Ajax ook nog niet inzetbaar zijn.

Götze en Gakpo staan al een tijdje aan de kant. Ze trainen nog individueel en moeten volgens Schmidt eerst een paar keer met de groep meetrainen voordat ze inzetbaar zijn. Over het duel met Ajax hield de coach nog een slag om de arm. "100 procent zeker is het nog niet, maar ik verwacht niet dat hij woensdag kan spelen", zei Schmidt over Götze en hij beaamde dat dat ook voor Gakpo het geval is.

Tennis: Serena Williams trekt zich met schouderblessure terug

De Amerikaanse tennisster Serena Williams heeft in aanloop naar de Australian Open een schouderblessure opgelopen. De 39-jarige Williams meldde zich daarom af voor de halve finales van de Yara Valley Classic in Melbourne, waarin ze het zou opnemen tegen Ashleigh Barty. De Australische nummer 1 van de wereld krijgt zo een vrije doortocht naar de finale.

Williams had eerder op de dag in de kwartfinales nog afgerekend met landgenote Danielle Collins: 6-2 4-6 10-6 (supertiebreak). De 23-voudig grandslamkampioene moest voor het eerst deze week een set afstaan. Williams zei na de partij niets over schouderproblemen, maar meldde zich enkele uren daarna toch af.

Basketbal: James leidt Lakers naar zege, Philadelphia onderuit

LeBron James heeft LA Lakers langs de Denver Nuggets geleid. De sterspeler van de landskampioen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA was goed voor 27 punten, 10 assist en 10 rebounds in de ruime overwinning: 114-93.

Koploper Utah Jazz won met 112-91 bij Atlanta Hawks. Jordan Clarkson zorgde voor 23 punten en ook Bojan Bogdanovic en Donovan Mitchell waren met respectievelijk 21 en 18 punten op schot. Utah won dertien van de laatste veertien wedstrijden.

Philadelphia 76ers, de koploper in de Eastern Conference, ging met 121-105 in eigen huis onderuit tegen Portland Trail Blazers. Gary Trent Jr. maakte 24 punten voor Portland en Carmelo Anthony 22, waarmee ze Philadelphia de zevende nederlaag toebrachten. Joel Embiid was goed voor 37 punten bij de 76ers, maar dat was lang niet voldoende voor de zege.

Tennis: Djokovic met Servië uitgeschakeld op ATP Cup

Tennisser Novak Djokovic is bij de ATP Cup in Melbourne met Servië uitgeschakeld. De Servische nummer 1 van de wereld won zijn enkelpartij van de Duitser Alexander Zverev, maar ging na de winst van Jan-Lennard Struff in de beslissende dubbel onderuit.

Djokovic versloeg in Melbourne Zverev in drie sets: 6-7 (3) 6-2 7-5. Nadat Struff ook in drie sets van Dusan Lajovic had gewonnen, namen Djokovic en Nikola Cacic het in de dubbel op tegen Zverev en Struff. De Duitsers wonnen die partij in de supertiebreak: 7-6 (4) 5-7 10-7.