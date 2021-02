Graziano Pellè moet Parma redden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Aanvaller Pellè moet Parma voor degradatie behoeden

18.07 uur: Graziano Pellè maakte het seizoen af bij Parma. De 35-jarige spits was transfervrij nadat hij besloot zijn verbintenis bij het Chinese Shandong Luneng niet meer te verlengen.

De oud-aanvaller van Feyenoord wordt bij Parma ploeggenoot van Joshua Zirkzee, die afgelopen week op huurbasis naar Parma is vertrokken. De aanvaller van Bayern München speelde in de jeugd van Feyenoord.

Parma is op dit moment de nummer voorlaatst van de Serie A, met een puntje meer dan hekkensluiter Crotone.

Dammers Boomstra en Georgiev in najaar alsnog tegen elkaar

18.04 uur: De dammers Roel Boomstra en Alexander Georgiev uit Rusland zullen in het najaar alsnog in Nederland tegen elkaar uitkomen in een tweekamp om de wereldtitel. De winnaar van dat evenement zal de boeken ingaan als de wereldkampioen voor de periode tussen 1 februari 2021 en het einde van het komende WK, dat in juni 2021 in Tallinn begint. Beide spelers hebben ingestemd met dit opmerkelijke voorstel van de internationale dambond.

Boomstra zou het vorige maand in Eindhoven al opnemen tegen regerend wereldkampioen Georgiev. De Rus trok zich echter terug voor de tweekamp over twaalf partijen vanwege onder meer de reisbeperkingen in het Nederlandse coronaprotocol.

Ook voor de Chinees Pan Yiming, de nummer 2 van het laatste WK, was het niet mogelijk om als vervanger naar Eindhoven te komen. Daarop besloot de internationale dambond de tweekamp tussen Boomstra en Georgiev opnieuw vast te stellen. Door de huidige coronaproblematiek in Nederland kan de tweekamp echter pas na het komende WK in Tallinn plaatsvinden, in het najaar of in elk geval voor het einde van 2021.

Golfer Luiten blijft in hogere regionen van Saudi International

17.05 uur: Golfer Joost Luiten blijft bij het Saudi International, het derde toernooi van dit jaar in het Midden-Oosten, goed meedoen in de hogere regionen. De Nederlandse prof sloot de tweede dag af met een totaalscore van -6, goed voor de gedeelde twaalfde plek in de tussenstand.

Luiten kon zijn tweede ronde op de Royal Greens van King Abdullah Economic City echter niet helemaal afmaken. Hij moest na veertien holes zijn omloop afbreken wegens invallende duisternis. Hij staat op -3 in zijn tweede rondgang, die hij zaterdagochtend zal afronden. Luiten produceerde vrijdag vier birdies en liet op de dertiende hole een bogey noteren. Op die hole verspeelde hij donderdag, toen hij rondging in 67 slagen, twee slagen.

De Nieuw-Zeelander Ryan Fox leidt na twee volle ronden met een score van 130 (-10). De Schot Stephen Gallacher staat ook op -10, maar moet nog zes holes uit zijn tweede ronde spelen.

Voetbal: Schalke 04 is voorzichtig met Huntelaar

16.57 uur: Schalke 04 is voorzichtig met Klaas-Jan Huntelaar. Het is onduidelijk of de spits deel kan uitmaken van de selectie voor het thuisduel van zaterdag met RB Leipzig.

„We willen geen risico’s nemen, maar ik hoop dat hij nog wel op de bank kan zitten”, blikte trainer Christian Gross vrijdag vooruit. De 37-jarige Huntelaar verliet afgelopen maand Ajax voor Schalke 04. Hij kwam nog maar weinig in actie voor de Duitse club wegens aanhoudende kuitklachten.

Schalke 04 staat laatste in de Bundesliga.

Wielrenner Wellens wint derde etappe Ster van Bessèges

16.56 uur: Wielrenner Tim Wellens heeft de derde etappe van de Ster van Bessèges gewonnen. De Belg nam de leiding in het algemeen klassement over van de Fransman Christophe Laporte, de winnaar van de eerste etappe.

Wellens demarreerde op de laatste afdaling van de rit over 155 kilometer met start en aankomst in Bessèges. De coureur van Lotto-Soudal reed vervolgens de laatste 15 kilometer solo naar de finish. De Belg Edward Theuns eindigde als tweede op 37 seconden, vlak voor de Deen Mads Würtz Schmidt.

Atletiek: marathonloper Nageeye gaat in Ethiopië trainen met Farah

16.23 uur: Marathonloper Abdi Nageeye heeft een nieuwe trainingsgroep gevonden. De houder van het Nederlands record op de marathon is naar Ethiopië verhuisd, waar hij inmiddels traint onder leiding van de Britse coach Gary Lough. De manager van Nageeye bevestigde dat naar aanleiding van een bericht in AD Sportwereld.

Lough is de man van Paula Radcliffe, de Engelse atlete die jarenlang het wereldrecord bij de vrouwen op de marathon op haar naam had staan. De Britse viervoudig olympisch kampioen Mo Farah en de Belg Bashir Abdi, die beiden net als Nageeye in Somalië zijn geboren, zijn de bekendste hardlopers uit de trainingsgroep van Lough.

Nageeye besloot onlangs om de trainingsgroep van wereldrecordhouder Eliud Kipchoge in het Keniaanse Kaptagat te verlaten. De hardloper wist zich de afgelopen jaren op hoogte in Kenia op te werken tot een atleet die de mondiale subtop heeft bereikt. Hij slaagde er echter niet in om de stap naar een tijd van 2.04 of 2.05 maken. Hij verbeterde zich wel van 2.10.24 naar 2.06.17, het huidige Nederlands record. Nageeye heeft zich ook gekwalificeerd voor de Olympische Spelen.

Drie schaatscoaches vervangen afwezige Coopmans op WK afstanden

16.22 uur: De schaatscoaches Ben Jongejan, Michel Mulder en Jillert Anema nemen volgende week bij de WK afstanden in Heerenveen de taken over van de afwezige bondscoach Jan Coopmans. Vanwege privéomstandigheden verliet Coopmans vorige week al de ’schaatsbubbel’ in Friesland. Jongejan en Mulder, de coaches van respectievelijk Team Jumbo-Visma en Team Reggeborgh, nemen de ploegachtervolging voor hun rekening. Anema (Team Zaanlander) begeleidt de Nederlandse schaatsers op de massastart.

Als bondscoach selecteert en begeleidt Coopmans normaal gesproken de deelnemers aan beide teamonderdelen. „We betreuren het dat Jan zich heeft moeten afmelden en wensen hem vooral heel veel sterkte in deze moeilijke tijd”, zegt technisch directeur Remy de Wit van schaatsbond KNSB. „De coaches die hem tijdens de WK vervangen, kunnen bouwen op het fundament dat Jan de afgelopen jaren heeft opgebouwd.”

Uiterlijk maandag worden de selecties voor de ploegachtervolging en de massastart bekend. De WK afstanden in Thialf zijn van 11 tot en met 14 februari.

Voetbal: Luuk de Jong tegen Frenkie de Jong in halve finales Spaanse beker

14.30 uur: De loting voor de halve finales van het Spaanse bekertoernooi heeft een ontmoeting opgeleverd tussen Sevilla en FC Barcelona, de clubs van respectievelijk Luuk de Jong en Frenkie de Jong. De halve finales gaan over twee wedstrijden. Sevilla speelt volgende week thuis, de return in Camp Nou is begin maart.

Met Karim Rekik en Luuk de Jong in de basis won Sevilla deze week in de kwartfinales met 1-0 bij Almería. Frenkie de Jong ontsnapte met Barcelona aan uitschakeling bij Granada, dat vlak voor tijd met 2-0 leidde. De ploeg van trainer Ronald Koeman wist in de laatste minuten op gelijke hoogte te komen en won na verlenging met 5-3. De Jong, de laatste weken toch al zo trefzeker, nam de vierde treffer voor zijn rekening.

De andere finalist komt uit het tweeluik tussen Athletic en Levante. Athletic bereikte vorig jaar samen met Real Sociedad de finale van het toernooi om de Copa del Rey. Die wedstrijd is echter nog steeds niet gespeeld. De Baskische clubs wilden wachten tot er na de coronacrisis weer fans het stadion in mochten, maar zo ver is het nog steeds niet. Het is de bedoeling dat Athletic en Real Sociedad op 4 april in Sevilla alsnog gaan uitmaken wie de bekerwinnaar van het seizoen 2019-2020 wordt.

Hockey: Bond past programma aan met oog op winterweer

13:11 uur Hockeybond KNHB heeft het programma voor komend weekeinde in de hoofdklasse aangepast vanwege het verwachte winterweer. Zo zijn ook bij de mannen twee wedstrijden, Amsterdam - Bloemendaal en HGC - HCKZ, verplaatst van zondag naar zaterdag. Beide duels beginnen al om 12.00 uur.

In de loop van zaterdag wordt onder meer sneeuw en ijzel verwacht. De hockeybond gaf de clubs de mogelijkheid om in onderling overleg al op zaterdag te spelen in plaats van zondag.

In de hoofdklasse voor vrouwen werden eerder al alle wedstrijden van zondag naar zaterdag verplaatst. De hockeyclubs kunnen zich eigenlijk geen afgelastingen permitteren. De competitie werd vorige week hervat na een maandenlange onderbreking vanwege de coronamaatregelen. Normaal gesproken is het nu winterstop in de hoofdklasse, maar de KNHB hoopt deze weken alle wedstrijden die in het eerste deel van het seizoen niet door konden gaan in te halen, zodat het seizoen normaal kan worden uitgespeeld.

Voetbal: PSV ook tegen FC Twente zonder Götze en Gakpo

11:57 uur PSV-coach Roger Schmidt kan ook in de thuiswedstrijd van zaterdag tegen FC Twente geen beroep doen op Mario Götze en Cody Gakpo. De Duitse oefenmeester verwacht dat beide spelers woensdag in de bekerwedstrijd tegen Ajax ook nog niet inzetbaar zijn.

Götze en Gakpo staan al een tijdje aan de kant. Ze trainen nog individueel en moeten volgens Schmidt eerst een paar keer met de groep meetrainen voordat ze inzetbaar zijn. Over het duel met Ajax hield de coach nog een slag om de arm. ”100 procent zeker is het nog niet, maar ik verwacht niet dat hij woensdag kan spelen”, zei Schmidt over Götze en hij beaamde dat dat ook voor Gakpo het geval is.

Tennis: Serena Williams trekt zich met schouderblessure terug

De Amerikaanse tennisster Serena Williams heeft in aanloop naar de Australian Open een schouderblessure opgelopen. De 39-jarige Williams meldde zich daarom af voor de halve finales van de Yara Valley Classic in Melbourne, waarin ze het zou opnemen tegen Ashleigh Barty. De Australische nummer 1 van de wereld krijgt zo een vrije doortocht naar de finale.

Williams had eerder op de dag in de kwartfinales nog afgerekend met landgenote Danielle Collins: 6-2 4-6 10-6 (supertiebreak). De 23-voudig grandslamkampioene moest voor het eerst deze week een set afstaan. Williams zei na de partij niets over schouderproblemen, maar meldde zich enkele uren daarna toch af.

Basketbal: James leidt Lakers naar zege, Philadelphia onderuit

LeBron James heeft LA Lakers langs de Denver Nuggets geleid. De sterspeler van de landskampioen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA was goed voor 27 punten, 10 assist en 10 rebounds in de ruime overwinning: 114-93.

Koploper Utah Jazz won met 112-91 bij Atlanta Hawks. Jordan Clarkson zorgde voor 23 punten en ook Bojan Bogdanovic en Donovan Mitchell waren met respectievelijk 21 en 18 punten op schot. Utah won dertien van de laatste veertien wedstrijden.

Philadelphia 76ers, de koploper in de Eastern Conference, ging met 121-105 in eigen huis onderuit tegen Portland Trail Blazers. Gary Trent Jr. maakte 24 punten voor Portland en Carmelo Anthony 22, waarmee ze Philadelphia de zevende nederlaag toebrachten. Joel Embiid was goed voor 37 punten bij de 76ers, maar dat was lang niet voldoende voor de zege.

Tennis: Djokovic met Servië uitgeschakeld op ATP Cup

Tennisser Novak Djokovic is bij de ATP Cup in Melbourne met Servië uitgeschakeld. De Servische nummer 1 van de wereld won zijn enkelpartij van de Duitser Alexander Zverev, maar ging na de winst van Jan-Lennard Struff in de beslissende dubbel onderuit.

Djokovic versloeg in Melbourne Zverev in drie sets: 6-7 (3) 6-2 7-5. Nadat Struff ook in drie sets van Dusan Lajovic had gewonnen, namen Djokovic en Nikola Cacic het in de dubbel op tegen Zverev en Struff. De Duitsers wonnen die partij in de supertiebreak: 7-6 (4) 5-7 10-7.