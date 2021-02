Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: James leidt Lakers naar zege, Philadelphia onderuit

LeBron James heeft LA Lakers langs de Denver Nuggets geleid. De sterspeler van de landskampioen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA was goed voor 27 punten, 10 assist en 10 rebounds in de ruime overwinning: 114-93.

Koploper Utah Jazz won met 112-91 bij Atlanta Hawks. Jordan Clarkson zorgde voor 23 punten en ook Bojan Bogdanovic en Donovan Mitchell waren met respectievelijk 21 en 18 punten op schot. Utah won dertien van de laatste veertien wedstrijden.

Philadelphia 76ers, de koploper in de Eastern Conference, ging met 121-105 in eigen huis onderuit tegen Portland Trail Blazers. Gary Trent Jr. maakte 24 punten voor Portland en Carmelo Anthony 22, waarmee ze Philadelphia de zevende nederlaag toebrachten. Joel Embiid was goed voor 37 punten bij de 76ers, maar dat was lang niet voldoende voor de zege.

Tennis: Djokovic met Servië uitgeschakeld op ATP Cup

Tennisser Novak Djokovic is bij de ATP Cup in Melbourne met Servië uitgeschakeld. De Servische nummer 1 van de wereld won zijn enkelpartij van de Duitser Alexander Zverev, maar ging na de winst van Jan-Lennard Struff in de beslissende dubbel onderuit.

Djokovic versloeg in Melbourne Zverev in drie sets: 6-7 (3) 6-2 7-5. Nadat Struff ook in drie sets van Dusan Lajovic had gewonnen, namen Djokovic en Nikola Cacic het in de dubbel op tegen Zverev en Struff. De Duitsers wonnen die partij in de supertiebreak: 7-6 (4) 5-7 10-7.