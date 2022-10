Max Verstappen breekt opnieuw record met overwinning in Mexico

Het tweetal slaagde er net als de Limburger tot zondag ooit in om 13 races in een seizoen naar zich toe te trekken. Wat dat betreft staat Verstappen nu op eenzame hoogte. Al is de 25-jarige Nederlander nooit zo bezig met records evenaren of verbeteren. Verstappen bleef in Mexico Lewis Hamilton en teamgenoot Sergio Pérez voor.

Prima start Verstappen

Verstappen, die drie keer eerder toesloeg in Mexico, startte van pole position, en slaagde erin om die positie in het eerste deel te behouden. Hamilton hijgde in zijn nek. Aanvankelijk liep Verstappen uit op de Brit, maar na een ronde of 20 begon Hamilton in te lopen. Ondertussen viel een pitstop voor Red Bull-teamgenoot Pérez in het water.

In de 26e ronde koos Red Bull ervoor om Verstappen naar binnen te halen. Na een snelle pitstop dook hij met zijn bolide op derde plek weer op op het circuit, dat op grote hoogte is gelegen. Wat op voorhand werd verwacht, kwam uit: het werd een gevecht tussen Verstappen en Pérez van Red Bull en Mercedes-coureurs Hamilton en George Russell. Na een pitstop van Hamilton en Russell nam Verstappen halverwege de leiding weer over.

Hamilton bleef na zijn pitstop achter bij Verstappen. Het verschil tussen de kemphanen van 2021 liep snel op in het voordeel van de Nederlander. De 37-jarige Mercedes-coureur gaf aan dat zijn nieuwe harde band geenszins beviel. Hamilton moest vooral het gevecht voeren met Pérez, die in zijn nek hijgde.

Vanaf de tribunes zag ook de beste DJ van de wereld, Martin Garrix, dat het crescendo ging voor Verstappen. De twee wereldsterren en tevens goede vrienden troffen elkaar voor de race in de paddock.

Verstappen kwam in het slot van de race geen moment meer in de problemen. Hij schudde de ene na de andere snelle ronde uit zijn mouw. Ook een virtual safety car (een woedende Fernando Alonso viel uit) gooide geen roet meer in het eten. En dus sloeg de superieure Nederlander na 2017, 2018 en 2021 opnieuw toe op het hooggelegen circuit in Mexico-Stad (2.200 meter boven de zeespiegel). Een memorabele triomf.

