PSV-fans bewijzen overleden Harry van Raaij laatste eer

De voormalig bestuurder van de Eindhovense club overleed eerder deze week op 84-jarige leeftijd.

Supporters vormden langs het stadion een erehaag. Een auto met de kist passeerde de massa.

Afgesproken was om vanwege de corona-maatregelen anderhalve meter afstand te houden en geen knalvuurwerk te gebruiken.

Later op de dag wordt in besloten kring in een uitvaartcentrum stilgestaan bij het overlijden van Van Raaij, die PSV leidde tussen 1996 en 2004 en zeer geliefd was bij de achterban. Daarvoor was hij jarenlang penningmeester bij de Eindhovense club. In het dagelijks leven was Van Raaij manager bij Philips.