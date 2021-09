Premium Het beste van De Telegraaf

’Strijden met ongelijke wapens’ Waartoe is Mathieu van der Poel in staat op WK wielrennen?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Tot verbazing van zijn vader won Mathieu van der Poel onlangs de Antwerp Port Epic. Ⓒ Foto ANP/HH

AMSTERDAM - Onder ’normale’ omstandigheden zou Mathieu van der Poel samen met aartsrivaal Wout van Aert bovenaan elk favorietenlijstje prijken. De wereldtitel behalen in het land waar MvdP woonachtig is, zou na zijn wankele aanloop weer een bizar hoofdstuk zijn in zijn ’wielerboek’ dat al vol met absurde prestaties staat. „Waartoe Mathieu zondag in staat is, weet ik niet”, haalt vader Adrie de schouders op. „Het wordt in ieder geval strijden met ongelijke wapens…”