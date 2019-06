Ronaldo looft Oranje: ’Goede mix van jong talent en ervaring’

„Nederland heeft een uitstekende ploeg”, vertelt de grote vedette van de regerend kampioen van Europa op de website van de UEFA. „Ik heb ze een paar keer zien spelen. Ze hebben ervaren spelers en goede talenten. Het wordt heel zwaar, voor beide teams.”

Ronaldo veroverde drie jaar geleden met Portugal in Frankrijk de Europese titel. De nederlaag in de finale voor eigen publiek van het EK van 2004 tegen Griekenland (0-1) zal hij waarschijnlijk nooit vergeten.

Zondag in het Estádio do Dragão van FC Porto krijgt Ronaldo met zijn nationale ploeg een herkansing om in eigen land een prijs met de nationale ploeg te winnen. „Het is voor mij nog steeds een enorme eer om het shirt van Portugal te dragen. Het is ook mooi dat we een ploeg hebben die steeds om de prijzen kan spelen. Hopelijk kunnen we onze fans blij maken met opnieuw een prijs”, zei de aanvaller die woensdag driemaal scoorde in de halve finale tegen Zwitserland (3-1).